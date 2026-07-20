Стало известно об отчаянном состоянии Зеленского после масштабной атаки на Киев

Daily Express: Зеленский в отчаянии обратился к США и Европе после атаки на Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский отчаянно призвал США и Европу увеличить количество поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) после масштабной атаки на Киев. Об этом сообщает газета Daily Express (DE).

«В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам», — отмечается в публикации.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности предоставления Украине лицензии на производство зенитного ракетного комплекса Patriot, однако перспективы данной инициативы остаются неопределенными.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Украине следует достичь мира в результате переговоров, чтобы лишить власти Владимира Зеленского. Политик отметил, что Зеленский пребывает «в шоке», в то время как усиливается недовольство украинцев.