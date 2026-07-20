Группа россиян организовала съемки порно с несовершеннолетними

В Пермском крае осудят участников группы, снимавших порно с несовершеннолетними

В Пермском крае осудят участников группы, снимавших порно с несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Они обвиняются по статьям 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»), 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), 135 («Развратные действия»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в состав преступной группы входили трое мужчин и одна женщина. Организатор искал несовершеннолетних для съемок порнографических материалов, остальные участники арендовали квартиры и закупали съемочное оборудование. В дальнейшем незаконный контент они размещали на международных онлайн-площадках в теневом сегменте интернета. Фигуранты получали доход в криптовалюте, которую впоследствии конвертировали в рубли.

Фигуранты привлекли к участию в съемках десять девочек и одного мальчика в возрасте от 12 до 16 лет. Противоправная деятельность осуществлялась в период с мая 2024-го по июль 2025 года.

В ходе обысков изъяты интересующие следствие предметы, в том числе съемочное оборудование, компьютеры, средства связи и съемочный реквизит. Также проведены судебно-медицинская, компьютерная и комплексная психолого-искусствоведческая экспертизы. Трое обвиняемых находятся под стражей. В ходе следствия один из фигурантов заключила досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Организатор преступной деятельности объявлен в международный розыск.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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