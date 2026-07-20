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11:48, 20 июля 2026Силовые структуры

Россиянин развращал четырех школьников на футбольном стадионе

В Крыму осудят мужчину за развращение четырех школьников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму осудят мужчину за развращение четырех школьников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 135 («Развратные действия»), 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ.

По данным следствия, в октябре и ноябре 2025 года 41-летний житель Нижнегорского района на территории футбольного стадиона в селе Михайловка с мобильного телефона показывал 13-летним школьникам порнографические материалы.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемых преступлениях фигурант признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался вывезти из России порнографические материалы.

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