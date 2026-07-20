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12:45, 20 июля 2026Бывший СССР

Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»

Балицкий: Трасса Р-280 «Новороссия» находится под полным контролем российских военных
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Трасса Р-280 «Новороссия», которая снабжает Крым, полностью находится под контролем российских военных. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину.

«Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем, и могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов», — рассказал Балицкий.

Он отметил, что применяемые российскими силами средства противодействия беспилотникам все время совершенствуются, а все поставленные задачи будут выполнены.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска ударили беспилотником «Герань» по электрической подстанции в Черниговской области на Украине.

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