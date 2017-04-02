«Зенит» обыграл «Рубин» и поднялся на второе место в таблице РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Казани в воскресенье, 2 апреля, и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Первый мяч на 36-й минуте забил Артем Дзюба, вторым голом на 40-й минуте отметился Мигель Данни.

«Зенит» набрал 42 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. От лидирующего «Спартака» сине-бело-голубые отстают на 3 очка. У идущего третьим ЦСКА 39 очков. При этом у московских команд есть игра в запасе. 2 апреля армейцы сыграет с «Крыльями Советов», 3 апреля спартаковцы примут «Оренбург».

1 апреля московский «Локомотив» обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил перуанский новичок железнодорожников Джефферсон Фарфан.