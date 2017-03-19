«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый мяч с пенальти забил Доменико Кришито (51-я минута). Еще через две минуты Данни удвоил преимущество сине-бело-голубых и установил окончательный счет.

«Зенит» набрал 39 очков и сократил отставание от возглавляющего таблицу РФПЛ «Спартака» до шести очков. Ранее 19 марта свой матч выиграл и московский ЦСКА, одержавший победу над грозненским «Тереком». В активе армейцев также 39 очков, они делят с сине-бело-голубыми 2-3 место.

В активе тульской команды 15 очков. Они занимают предпоследнее 15-е место в таблице.