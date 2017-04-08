Президент РФПЛ призвал европейцев не беспокоиться о безопасности на ЧМ-2018

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин призвал европейских болельщиков не беспокоиться о безопасности во время чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Слова чиновника приводит «Советский Спорт».

«Я могу заверить европейских друзей и болельщиков, что чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне, пусть они не беспокоятся за безопасность, как наши английские коллеги, которые постоянно пытаются нас чем-то ужалить», — заявил Прядкин, отметив, что чемпионат мира поможет наладить международные контакты.

«С точки зрения политики, чемпионат мира — это здорово. Приедет много народу, много болельщиков. Мы всегда открыты, доброжелательные и толерантны. В России столько национальностей, сколько нет нигде. Этот турнир сблизит многие международные федерации, наладит уже существующие контакты», — подчеркнул президент РФПЛ.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.