Мутко раскритиковал судью за удаление трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом»

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко раскритиковал работу бригады Алексея Еськова, обслуживавшую матч 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уралом», который состоялся на стадионе «Крестовский». Его слова приводит ТАСС.

«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать — может, на эмоциях, — я не увидел на поле судью, который носит эмблему Международной федерации футбола (ФИФА)», — заявил Мутко.

Ранее 22 апреля в первом матче «Зенита» на новой арене хозяева одолели «Урал» со счетом 2:0. По ходу встречи Еськов удалил трех футболистов екатеринбургского клуба. На 62-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Эрик Бикфалви; недовольный этим решением арбитра Роман Павлюченко получил прямую красную за неспортивное поведение. За три минуты до финального свистка после стычки с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой была удален защитник гостей Роман Емельянов.

38-летний Еськов — арбитр категории ФИФА. Он начал судейскую карьеру в 2003 году.