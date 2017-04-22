В сети высмеяли кусочек пластиковой травы на «Крестовском»

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, проходит первый официальный матч — в рамках чемпионата России играют местный «Зенит» и екатеринбургский «Урал». Присутствующие на встрече журналисты обратили внимание на плохое качество газона. В частности, возле одного из угловых флажков лежит заплатка из пластиковой травы.

Коврик из пластиковой травы смотрится прекрасно на угловом флажке нового стадиона в Санкт-Петербурге! #fun #яневпитере A post shared by Дмитрий Сергеев (@avstriez) on Apr 22, 2017 at 3:37am PDT

Также болельщики жалуются на протекающую крышу, которую на время матча закрыли.

Проблемы с газоном на «Крестовском» наблюдаются давно, рассказывал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. По его словам, созданное подрядчиками поле умерло, а нынешняя трава, над которой работают специалисты петербургского клуба, растет не лучшим образом. «Инженерные системы поля полностью не работают», — отмечал он.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство объекта велось почти 10 лет, стоимость всех работ за эти годы приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдет ряд матчей Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Во время этих соревнований «Крестовский» будет носить название «Санкт-Петербург Арена».