В «Зените» осудили назвавшего Луческу румынским чучелом агента Карреры

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов осудил слова футбольного агента Марко Трабукки, который в своем аккаунте в Twitter назвал главного тренера петербургской команды Мирчу Луческу «румынским чучелом». Слова функционера приводит «Чемпионат.com».

«Высказавшись подобным образом, Марко Трабукки в первую очередь нанес репутационный ущерб самому себе. Думаю, ему следует в следующий раз выбирать более достойную и уважительную форму для изложения своих мыслей», — заявил Митрофанов, добавив, что свой уровень Луческу доказал результатами.

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«Луческу свой профессиональный и тренерский статус давно подтвердил на международной арене, а вот к Траббуки после таких высказываний у футбольного сообщества наверняка возникнут вопросы как в человеческом, так и профессиональном плане», — подчеркнул гендиректор «Зенита».

Трабукки, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, после матча красно-белых с «Зенитом» (2:1) написал: «Массимо без нападающих тактически уничтожил румынское чучело с четырьмя топ-форвардами. Интересно, кто у него сегодня виноват?»

Благодаря победе над питерцами московский клуб оторвался на десять очков от ЦСКА, который занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.