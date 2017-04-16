«Спартак» обыграл «Зенит» в РФПЛ и оторвался от ЦСКА на 10 очков

Московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Москве в воскресенье, 16 апреля, и завершилась победой красно-белых — 2:1. Хозяева вышли вперед на 21-й минуте, отличился Квинси Промес. На 66-й минуте Артем Дзюба сравнял счет. Решающий мяч на 80-й минуте матча забил Александр Самедов.

«Спартак» набрал 51 очко и опережает идущий вторым ЦСКА на 10 очков, отрыв от «Зенита», занимающего третью позицию — 11 очков. До конца чемпионата остается семь туров.

В других матчах тура московский «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0, екатеринбургский «Урал» с минимальным счетом 1:0 переиграл томскую «Томь».