«Терек» проиграл «Оренбургу» из-за автогола в концовке матча

Грозненский «Терек» проиграл «Оренбургу» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Оренбурге в воскресенье, 16 апреля, и завершилась победой хозяев — 2:1. На 27-й минуте Денис Попович вывел оренбуржцев вперед, грозненцы ответил мячом Георге Грозавы на 73-й минуте. Решающий гол в собственные ворота на 89-й минуте забил защитник «Терека» Заурбек Плиев.

«Оренбург» набрал 19 очков и поднялся на 14-е место в таблице РФПЛ. «Терек» с 33 очками располагается на 5-й строчке.

В центральном матче 23-го тура московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

