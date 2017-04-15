Футболисты «Ростова» установили рекорд по нулевым ничьим в РФПЛ

«Ростов» и московский ЦСКА не сумели забить голов в матче 23-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ), ростовчане установили рекорд турнира по нулевым ничьим. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 15 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Дончане свели к нулевой ничьей пятый матч национального чемпионата подряд, установив рекорд. Предыдущее достижение — четыре безголевых ничьих кряду — принадлежало московскому «Торпедо» и было зафиксировано в 1999 году.

После 23 туров РФПЛ «Ростов» с 33 очками занимает 8-е место в таблице. ЦСКА набрал 44-е очко и идет на 2-й позиции, отставая от лидирующего «Спартака» на 7 очков. У красно-белых есть игра в запасе. 16 марта в рамках 23-го тура РФПЛ спартаковцы примут «Зенит», занимающий 3-е место с 43 очками.