Руководство «Динамо» поставило задачу на первый сезон после возвращения в РФПЛ

Задача московского «Динамо» на первый сезон после возвращения в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) — не вылететь и избежать стыковых матчей. Об этом заявил член совета директоров бело-голубых Василий Титов. Его слова приводит ТАСС.

«Выйти в высшую лигу — это всего лишь полдела. Самое главное — сохранить прописку в ней, и команда это прекрасно понимает. Задача на следующий сезон перед футбольным клубом ставится только одна — уверенно присутствовать и сохранить прописку в РФПЛ без участия в стыковых матчах», — сказал Титов.

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12 апреля «Динамо» гарантировало себе возвращение в РФПЛ по итогам сезона-2016/17.

По итогам прошлого сезона «Динамо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион футбольного первенства страны. Вылет сопровождался массовым уходом ведущих игроков.