Бывший игрок киевского «Динамо» предложил украинцам бойкотировать ЧМ в России

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац выразил мнение, что сборной Украины нужно отказаться от участия на чемпионате мира-2018 в России в случае выхода на него. Слова футболиста приводит «Вголос».

«Сборная Украины сейчас в таком состоянии, что у нас очень мало шансов попасть на чемпионат мира. И в этой ситуации это даже хорошо, поскольку мундиаль пройдет в России, с которой мы воюем. Если сборная Украины все-таки попадет на чемпионат мира, тогда стоит аргументированно отказаться от участия», — сказал Рац.

В текущем отборочном цикле мирового первенства Украина занимает третье место из шести команд в группе I, которое не позволяет ей претендовать на борьбу за выход в финальную часть.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.