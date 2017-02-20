Немецкий клуб решил сохранить Коноплянку

Немецкий клуб «Шальке» намерен подписать полноценный контракт с полузащитником сборной Украины Евгением Коноплянкой. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель. Его слова приводит Kicker.

«Несмотря на то что в воскресенье его не было в составе, мы можем с уверенностью сказать, что хотели бы его сохранить и сделаем это. Нет сомнений, что Коноплянка может стать для нас очень важным игроком», — сказал Хайдель.

Коноплянка перешел в «Шальке» на правах аренды летом 2016 года из испанской «Севильи». В текущем сезоне 27-летний украинец провел 22 матча за немецкий клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

По информации испанской газеты Marca, «Шальке» сможет выкупить Коноплянку летом 2017 года за 15 миллионов евро. 40 процентов от этой суммы получит украинский «Днепр».