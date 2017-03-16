Количество зрителей на матче Хорватия — Украина ограничили из-за туалетов

На отборочном матче чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Украины не будет аншлага, несмотря на повышенный спрос на билеты. Об этом сообщает «Сегодня.ua».

Встреча пройдет в Загребе на стадионе «Максимир» 24 марта в 22:45 по московскому времени. Организаторы матча вынуждены закрыть для посещения верхнюю западную трибуну. В этой части арены отсутствуют туалеты, что не соответствует требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборные Украины и Хорватии выступают в группе I. После четырех туров в активе хорватов 10 очков. Они занимают первое место в турнирной таблице и на данный момент напрямую выходят на мундиаль. Их с восемью очками преследуют украинцы, которые находятся в зоне стыковых матчей.

Финальная часть чемпионата мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.