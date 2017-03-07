«Ложки победы» за миллион сделают главным инструментом болельщика на ЧМ-2018

Художник из Электростали Рустам Нугманов рассказал о разработке национального музыкального инструмента болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Znak.com.

«Рабочее название "ложки победы". Для простоты и удобства использования для двух деревянных ложек было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы», — рассказал Нугманов, отметив, что при разработке руководствовался такими критериями как компактность, простота, удобство использования и историческая ценность.

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От государства художник получил грант на создание инструмента в размере одного миллиона рублей.

«Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее – надувные палки, в Бразилии — каширола», — добавил Нугманов.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.