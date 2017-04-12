«Динамо» досрочно обеспечило себе выход в РФПЛ

Московское «Динамо» гарантировало себе возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 31-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые сыграли вничью с «Химками» (0:0). В параллельной встрече занимающий третье место «СКА-Хабаровск» не сумел одолеть калининградскую «Балтику» (0:0). За семь туров до финиша отрыв московской команды от третьего места составил 22 очка.

Таким образом «Динамо» справилось с поставленной руководством клуба задачей по возвращению в элиту российского футбола. В РФПЛ выходят две первые команды ФНЛ. Подопечные Юрия Калитвинцева возглавляют таблицу ФНЛ с 69 очками. В нынешнем сезоне бело-голубые потерпели всего два поражения при 20 победах и девяти ничьих.

По итогам прошлого сезона «Динамо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион футбольного первенства страны. Вылет сопровождался массовым уходом ведущих игроков.