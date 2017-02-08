Бывший динамовец забил мяч в девятку от перекладины в чемпионате Франции

Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна отличился эффектным голом за «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нанси».

Встреча прошла в среду, 8 февраля, и завершилась победой «Лиона» со счетом 4:0. Вальбуэна открыл счет на 39-й минуте. 32-летний француз получил мяч на углу штрафной площади и обводящим ударом поразил дальнюю девятку ворот «Нанси». Мяч залетел в сетку, коснувшись перекладины.

«Лион» поднялся на четвертое место во французском чемпионате, на 15 очков отставая от лидирующего «Монако» и на четыре опережая идущий пятым «Сент-Этьен». На счету Вальбуэна, выступавшего за «Динамо» в 2014-2015 годах, шесть голов и три результативных передачи в 18 матчах чемпионата Франции текущего сезона.