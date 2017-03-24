Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кураньи завершил карьеру

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Bild.

«За последние дни я получил несколько предложений, в том числе из Бразилии. Но в итоге я все взвесил и решил закончить. Мне 35 лет, я хочу посвятить время другим вещам. Например, моей семье», — рассказал нападающий.

7 февраля сообщалось, что Кураньи прибыл в Брест для подписания контракта с местным «Динамо», однако сам игрок опроверг эту информацию.

Последним клубом нападающего был немецкий «Хоффенхайм», за который в нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча. В московском «Динамо» Кураньи выступал с 2010 по 2015 год, провел 145 матчей, в которых забил 56 мячей.

Форвард 52 раза выходил на поле в майке сборной Германии, отметился 19 голами.