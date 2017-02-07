Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии продолжит карьеру в Белоруссии

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прибыл в Брест для подписания контракта с местным «Динамо». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Tribuna.com.

Футболист находится в расположении клуба. Ожидается, что сегодня он проведет первую тренировку с белорусской командой. О сроке контракта с 34-летним форвардом не сообщается.

Немец покинул московский клуб летом 2015 года. В составе бело-голубых Кураньи провел 145 матчей и забил 56 мячей. Футболист также является серебряным призером чемпионата Европы 2008 года. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий «Хоффенхайм», за который не забил ни одного мяча в 14 матчах. В новом сезоне Кураньи, проведший 52 матча за сборную Германии (19 голов), на поле не выходил.