Бывший футболист «Динамо» осужден за наркотики

Бывший футболист московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кирилл Курочкин осужден за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает «Вечерний Саранск».

В ходе судебного заседания Курочкин полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В ноябре прошлого года Кирилл Курочкин был задержан сотрудниками МВД Мордовии. Отмечается, что оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших наркотические вещества через тайники-закладки. Одним из клиентов, пришедших за товаром, оказался 28-летний бывший футболист.

В 2007 году Курочкин в составе сборной России участвовал в юношеском чемпионате Европы (игроки до 19 лет). Команда заняла последнее место в группе с Германией, Францией и Сербией.