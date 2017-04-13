Мексиканского футболиста задержали на границе с США с 22 килограммами наркотиков

Защитник резервной команды мексиканского футбольного клуба «Тихуана» Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 килограммами метамфетамина. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 5 апреля в районе американского города Сан-Диего (штат Калифорния), но известно об этом стало только сейчас. Наркотики были найдены в обшивке автомобиля Гомеса.

В четверг, 13 апреля, федеральный суд Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США, до завершения расследования.

После 13 встреч «Тихуана» имеет в активе 22 очка и занимает четвертое место в элитном дивизионе чемпионата Мексики. Гомес в нынешнем сезоне не появлялся на поле в составе основной команды.

27 февраля бывший футболист московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кирилл Курочкин был осужден на три года условно за незаконный оборот наркотиков.