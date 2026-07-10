Стало известно о проблемах семьи ключевого командира «Вагнера»

Внебрачная дочь ключевого командира ЧВК «Вагнер» Уткина не смогла стать его наследницей

Внебрачная дочь ключевого командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина Анна К. не смогла стать его наследницей, суд отказал ей в праве на долю в имуществе отца. О проблемах семьи Уткина стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, для доказательства правомочности вступления в наследство Анна К. принесла в суд ряд документов — от совместных с Уткиным фотографий до показаний свидетелей и нотариально заверенных заявлений родственников. Однако суд счел, что этого недостаточно для доказательства родственной связи.

Отмечается, что мать Уткина пыталась вступиться за Анну К. и отказалась от своей доли наследства в ее пользу, однако эту часть имущества внебрачная дочь вагнеровца так и не получила — с точки зрения закона, отказаться от наследства можно лишь в пользу другого официального наследника, по закону или по завещанию.

Как сообщалось ранее, в начале девяностых Уткин был в отношениях с жительницей Кировоградской области Украины — женщина забеременела и родила дочь, Анну. Отношения пара так и не зарегистрировала.