Стало известно о проблемах семьи ключевого командира «Вагнера»

Внебрачная дочь ключевого командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина Анна К. не смогла стать его наследницей, суд отказал ей в праве на долю в имуществе отца. О проблемах семьи Уткина стало известно из публикации Telegram-канала Mash.
По информации издания, для доказательства правомочности вступления в наследство Анна К. принесла в суд ряд документов — от совместных с Уткиным фотографий до показаний свидетелей и нотариально заверенных заявлений родственников. Однако суд счел, что этого недостаточно для доказательства родственной связи.
Отмечается, что мать Уткина пыталась вступиться за Анну К. и отказалась от своей доли наследства в ее пользу, однако эту часть имущества внебрачная дочь вагнеровца так и не получила — с точки зрения закона, отказаться от наследства можно лишь в пользу другого официального наследника, по закону или по завещанию.
Как сообщалось ранее, в начале девяностых Уткин был в отношениях с жительницей Кировоградской области Украины — женщина забеременела и родила дочь, Анну. Отношения пара так и не зарегистрировала.