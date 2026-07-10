Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 10 июля 2026Россия

Стало известно о проблемах семьи ключевого командира «Вагнера»

Внебрачная дочь ключевого командира ЧВК «Вагнер» Уткина не смогла стать его наследницей
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Внебрачная дочь ключевого командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина Анна К. не смогла стать его наследницей, суд отказал ей в праве на долю в имуществе отца. О проблемах семьи Уткина стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, для доказательства правомочности вступления в наследство Анна К. принесла в суд ряд документов — от совместных с Уткиным фотографий до показаний свидетелей и нотариально заверенных заявлений родственников. Однако суд счел, что этого недостаточно для доказательства родственной связи.

Отмечается, что мать Уткина пыталась вступиться за Анну К. и отказалась от своей доли наследства в ее пользу, однако эту часть имущества внебрачная дочь вагнеровца так и не получила — с точки зрения закона, отказаться от наследства можно лишь в пользу другого официального наследника, по закону или по завещанию.

Как сообщалось ранее, в начале девяностых Уткин был в отношениях с жительницей Кировоградской области Украины — женщина забеременела и родила дочь, Анну. Отношения пара так и не зарегистрировала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыт план подрыва военного аэродрома в России
    Стало известно о применении американских дронов для атак по России
    Захарова предупредила Украину насчет терпения Польши
    В России подскочил спрос на топливные присадки
    Стало известно о проблемах семьи ключевого командира «Вагнера»
    11 человек переломали кости на дне рождения 15-летней школьницы
    Врачи предупредили о малоизвестном симптоме рака кишечника
    Украина обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием
    Экс-чиновник Пентагона указал на неэффективность систем Patriot против России
    Потребление пива в России рухнуло
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok