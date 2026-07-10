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Забота о себе
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09:28, 10 июля 2026Забота о себе

Врачи предупредили о малоизвестном симптоме рака кишечника

Колопроктолог Танки: Недержание кала может быть симптомом рака кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Недержание кала может быть одним из признаков рака кишечника. Об этом предупредили уролог Джейсон Картер и хирург-колопроктолог Кетан Танки в беседе с HuffPost.

По словам Картера, недержание кала — это малоизвестный симптом рака кишечника, о котором редко говорят как пациенты, так и врачи. Он встречается далеко не в каждом случае и чаще бывает при злокачественном поражении прямой кишки. «Большинство пациентов с раком кишечника сначала сталкиваются с другими симптомами: кровью в стуле, изменением привычного режима работы кишечника, болью в животе, необъяснимой потерей веса, анемией или постоянной усталостью», — рассказал врач.

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Танки объяснил, что недержание стула появляется, когда злокачественный процесс затрагивает работу нервов и тем самым нарушает чувствительность кишечника или его способность удерживать стул. Также симптом может появиться на фоне запора, когда твердые каловые массы остаются в кишечнике и с силой выталкивают жидкую часть.

Специалисты подчеркнули, что возникновение этой проблемы чаще объясняется причинами, не связанными с раком. Тем не менее они посоветовали обращаться к врачам при любых изменениях в работе кишечника, которые сохраняются дольше двух-трех недель.

Ранее колопроктолог Анна Моисеева рассказала, как защититься от геморроя. По ее словам, для профилактики заболевания важно есть много клетчатки и соблюдать режим сна и бодрствования.

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