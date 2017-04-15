Британское антидопинговое агентство проверит игроков из РФПЛ

Клубы Российской футбольной премьер-лиги получили письмо от руководства РФПЛ с просьбой о предоставлении информации о тренировочных сборах, регулярных тренировках и соревнованиях во втором квартале 2017 года по запросу Британского антидопингового агентства (UKAD). Текст письма приводит «Спорт-Экспресс» в субботу, 15 апреля.

Как сообщил ТАСС председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов, UKAD будет проводить внесоревновательные допинг-тестирования игроков, выступающих в клубах РФПЛ.

«Такое в первый раз, но в этом нет ничего страшного. Это нормальная практика, тысячи спортсменов, входящие в систему ADAMS, так делают много лет. Теперь UKAD хочет аналог этой системы ввести в футболе», — рассказал Безуглов.

В сентябре 2016 года хакеры Fancy Bears взломали антидопинговую систему ADAMS и поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения на применение запрещенных препаратов. Среди них оказались американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, а также сербский баскетболист Милош Теодосич.