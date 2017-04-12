Клубам РФПЛ посоветовали использовать бронированные автобусы

Директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин посоветовал клубам использовать для перевозки игроков бронированные автобусы. Его слова в среду, 12 апреля, приводит ТАСС.

«Конечно, всегда нужно задумываться о безопасности при передвижении команды. Во-первых, надо банально закрывать шторы, потому что они спасают от осколков. Во-вторых, планировать маршрут движения. Самые серьезные меры — это использование — полностью или частично — бронированных автобусов», — заявил Мейтин.

По мнению функционера, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял верное решение, перенеся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако». Встреча должна была состояться 11 апреля, но была перенесена из-за взрыва, произошедшего рядом с клубным автобусом дортмундцев, перевозившем команду на стадион «Сигнал Идуна Парк».

Полиция сочла произошедшее целенаправленной атакой на «Боруссию». Пострадали два человека: футболист Марк Бартра получил порезы и перелом руки, один из полицейских — акустическую травму.