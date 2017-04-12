В ФРГ задержали одного из двух подозреваемых в совершении взрывов в Дортмунде

Генпрокуратура Германии задержала одного из двух подозреваемых в совершении взрывов в немецком городе Дортмунд около автобуса с футболистами «Боруссии». Об этом сообщает в среду, 12 апреля, Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, полицейские обыскали квартиры, в которых проживали подозреваемые. Предположительно, оба они связаны с исламистами.

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч Лиги чемпионов с «Монако», сработали три взрывных устройства. В результате футболист Марк Бартра получил перелом лучевой кости. Помимо этого, пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков команды.

Возле места взрывов были обнаружены три записки. В одной из них упоминается канцлер Германии Ангела Меркель. Главу немецкого правительства обвинили в том, что «ее "Торнадо" летают над землей халифата». Второе послание, как отмечает The Telegraph, указывает на причастность к произошедшему антифашистов.

В третьей записке содержится требование закрыть военную базу Рамштайн, заявила представитель генпрокуратуры ФРГ, передает РИА Новости.

На турецкой базе Инджирлик находятся шесть немецких самолетов-разведчиков «Торнадо», принимающих участие в воздушной операции возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке.