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Из жизни
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09:29, 10 июля 2026Из жизни

11 человек переломали кости на дне рождения 15-летней школьницы

В Бразилии гости провалились под пол на дне рождения 15-летней школьницы
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии гости провалились под пол на дне рождения 15-летней школьницы в штате Пара. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел 5 июля в городе Белен. Около 230 человек собрались в банкетном зале, чтобы отпраздновать 15-летие Аны Беатрис. Примерно через 20 минут после начала праздника под гостями, наблюдавшими за фотосессией именинницы, внезапно обрушился пол.

В пролом упали более 10 человек. Травмы получили 11 друзей и родственников Беатрис в возрасте от 15 до 70 лет. Люди переломали себе кости и получили серьезные вывихи конечностей. Мать именинницы потеряла сознание от шока после случившегося. Теперь семья требует от устроителей 40 тысяч бразильских реалов (около 600 тысяч рублей) за сорванный праздник.

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Мероприятие проходило в банкетном зале, который расположен в старинном особняке. В данный момент его проверяет назначенная властями комиссия. Владельцы зала заявили, что находятся в контакте с семьей Беатрис и сотрудничают с властями.

На следующий день после случившегося соседи, друзья и родственники девушки устроили для нее праздник на улице около дома. В Бразилии 15-летие является очень важной датой для девочек. Этот день рождения считается моментом окончания детства, и семьи именинниц не скупятся на пышные празднования с множеством гостей.

Ранее сообщалось, что в Мексике под выпускниками университета рухнул подиум для съемки групповых фото. Происшествие сняли на видео очевидцы.

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