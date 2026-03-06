23 студента пострадали во время групповой съемки на выпускном и попали на видео

В Мексике многоярусный подиум рухнул под весом студентов во время фотосъемки

В Мексике под выпускниками университета рухнул подиум для съемки групповых фото. Видео происшествия публикует Need To Know.

Инцидент произошел в Ибероамериканском университете Мехико. Получившие дипломы студенты забрались на многоярусный подиум для фотосъемки, верхняя ступень которого находилась на высоте примерно 12 метров. На видео попал момент, когда фотограф делал снимки. В какой-то момент подиум рухнул и выпускники попадали на землю.

Во время происшествия пострадали 23 человека. Шестерых участников выпускного госпитализировали, однако серьезных травм они не получили. Остальным первая помощь была оказана на месте. В дирекции университета заявили, что конструкция не выдержала веса студентов, так как ее монтажные работы выполнили некачественно. Мэрия города намерена судиться с подрядчиком, возводившим подиум.

