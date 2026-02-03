Мужчина провалился сквозь землю посреди рынка и выжил

В Великобритании мужчина упал в канализацию посреди рынка

В Великобритании спасли мужчину, упавшего в канализационный колодец. Об этом пишет GB News.

Мужчина провалился сквозь землю посреди рынка. Он упал в канализацию с девятиметровой высоты, но смог выжить.

Пострадавшего удалось вытащить только спустя два часа после инцидента. Для этого потребовалось несколько пожарных команд, помощь полицейских и парамедиков. Несмотря на большую высоту, травмы мужчины оказались незначительными.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина упала с 25-го этажа жилого комплекса после ссоры с мужем и выжила. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.