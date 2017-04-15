«Краснодар» обыграл «Рубин» в чемпионате России

«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Казани в субботу, 15 апреля, и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Решающий мяч на 57-й минуте забил нападающий «быков» Федор Смолов.

Смолов отметился 13-м голом в нынешнем сезоне, он единолично возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ. Ближайшие преследователи — нападающий «Зенита» Артем Дзюба и форвард «Спартака» Квинси Промес. У обоих по девять забитых мячей.

«Краснодар» набрал 38 очков и занимает 4-е место в таблице РФПЛ. «Рубин» с 28 очками — на 10-й позиции.

В других матчах тура «Ростов» и московский ЦСКА сыграли вничью 0:0, «Уфа» и пермский «Амкар» не выявили победителя (1:1), а самарские «Крылья Советов» обыграли махачкалинский «Анжи» 3:1.