Букмекеры оценили шансы «Спартака» на чемпионство после победы над «Зенитом»

Букмекеры высоко оценили шансы московского «Спартака» выиграть чемпионат России по футболу сезона-2016/17. На таком исходе можно выиграть с вероятностью 87 процентов. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В воскресенье, 16 апреля, команда Массимо Карреры дома в рамках встречи 23-го тура обыграла «Зенит» (2:1). Красно-белые довели количество набранных очков до 54, увеличив отрыв от идущих третьими сине-бело-голубых до 11 баллов. ЦСКА, занимающий вторую строчку, имеет в активе 44 очка.

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Возможность чемпионства команд Мирчи Луческу и Виктора Гончаренко выражена одинаковым коэффициентом 15,0 (по 6,5 процента). На победу в первенстве других команд поставить нельзя. Если «Спартак» упустит титул, то сыграет ставка с коэффициентом 8,50 (13 процентов).

Перед началом весенней части чемпионата, когда команды провели по 17 матчей, коэффициент на успех красно-белых составлял 1,75 (57 процентов).

«Спартак» — девятикратный чемпион России. В последний раз красно-белые побеждали в турнире в 2001 году.