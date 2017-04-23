В «Урале» пожелали удалившему трех игроков судье пожизненного отстранения

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения судьи Алексея Еськова, который удалил трех игроков команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом». Слова функционера приводит ТАСС.

«Мое мнение — судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой арбитр вообще не должен судить. Мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством», — заявил Иванов.

22 апреля «Зенит» обыграл «Урал» в первом матче на стадионе «Крестовский». Встреча завершилась со счетом 2:0. Гости заканчивали матч ввосьмером: во втором тайме Еськов удалил Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Работу арбитра позднее раскритиковал президент Российского футбольного союза и вице-премьер Виталий Мутко.

38-летний Еськов — арбитр категории ФИФА. Он начал судейскую карьеру в 2003 году.