Удалившего трех футболистов «Урала» арбитра отстранили от судейства

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) после матча «Зенит» — «Урал» отстранил главного арбитра встречи Алексея Еськова от обслуживания игры 25-го тура чемпионата страны ЦСКА — «Локомотив». Об этом сообщается на сайте РФС.

Матч пройдет в среду на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени. Вместо Еськова судить встречу будет Сергей Карасев.

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал ТАСС, что Еськову было решено предоставить отдых.

«Ему дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжелая игра. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут», — заявил Будогосский.

В субботу, 22 апреля, «Зенит» победил «Урал» в первом матче на стадионе «Крестовский». Встреча в рамках 23-го тура чемпионата страны завершилась со счетом 2:0. Гости заканчивали матч ввосьмером: во втором тайме Еськов удалил Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. Работу арбитра раскритиковал президент РФС и вице-премьер Виталий Мутко.