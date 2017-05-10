Перекати-поле

Проблемы со строительством футбольного стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге давно стали частью народного фольклора, однако и после сдачи арены в эксплуатацию поводов для шуток остается немало. Главный из них — отвратительное состояние поля, вынудившее «Зенит» перенести последний домашний матч чемпионата на свой старый стадион «Петровский». «Лента.ру» о продолжении скандала вокруг печально известного сооружения.

Выжженная земля

Новость о переносе встречи 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» появилась в петербургском издании «Фонтанка», однако сомнений, что вскоре информация будет подтверждена официально, — практически не остается. У всех, кто 7 мая наблюдал за матчем «Зенита» и «Терека» (0:1) вживую или по телевизору, не осталось сомнений: играть на таком газоне как минимум некомфортно, как максимум — опасно для здоровья футболистов. При передачах игроков мяч по заметно «облысевшему» полю неестественно подскакивал, а куски дерна взмывали вверх после подкатов или падений участников встречи.

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«Как тренеру мне было интересно поле в Петербурге. Конечно, оно плохое. Как я уже сказал, поле было боевое. Когда Аблайе Мбенге забивал, у него нога по колено залезла в землю», — рассказал порталу «Чемпионат.com» после встречи главный тренер «Терека» Рашид Рахимов.

Не остались равнодушны к далеко не изумрудному газону «Крестовского» и хозяева поля. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после встречи заявил, что обратился к руководству с просьбой перенести игру с «Краснодаром» на «Петровский», но тогда ему ответили отказом. Довольно жестко высказался и помощник румынского специалиста Александр Спиридон, работавший 13 лет с Луческу в «Шахтере».

«На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата не имели такого поля ни разу за 13 лет. Даже весной, когда трава начинает расти, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — заявил тренер.

Не полем единым

По сообщениям очевидцев и информации различных СМИ, проблемы на новенькой арене не ограничиваются плохим состоянием газона. В дебютной для «Крестовского» официальной встрече «Зенит» — «Урал» из-за неожиданно начавшегося снегопада крышу стадиона было решено оставить закрытой, после чего стало понятно, что она местами протекает. Сбоку вдоль фанатского виража капала вода, а в подтрибунных помещениях с течью пытались справиться старым проверенным способом — с помощью пластмассовых ведер.

По информации издания «Спорт день за днем», перед игрой с «Тереком» у сине-бело-голубых возникли проблемы с приездом на Крестовский остров, команда попала в пробку. Кроме того, в раздевалке хозяев наблюдались перебои с горячей водой. Во время встречи с грозненцами на комфорт жаловались и зрители. В этот раз крыша арены была открыта, из-за чего по стадиону гулял ледяной петербургский ветер.

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в недавнем интервью не слишком оптимистично отмечал, что стадион будет доведен до ума только к сезону-2019/20.

Ну, почти готовы проводить Кубок Конфедераций. Если дождя не будет в эти дни, то все будет супер.. #СтадионСанктПетербург #СтройкаТысячелетия A post shared by Михаил (@m_s_tretyakov) on Apr 22, 2017 at 7:29am PDT

Шанс для маневра

Однако у Международной федерации футбола (ФИФА) времени ждать совсем нет. Уже 17 июня «Крестовский», который на время Кубка конфедераций будет носить название «Санкт-Петербург», должен принять матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии.

У ФИФА было обязательное требование провести перед соревнованиями три тестовых матча на арене. Если встреча с «Краснодаром» все-таки переносится, таких игр останется две. По информации «Фонтанки», федерации будет предложено рассмотреть как третье тестовое мероприятие февральский фестиваль «Радио Зенит». Что на это ответят в ФИФА — неизвестно.

Гораздо больше требования о тестовых матчах футбольных чиновников должен интересовать вопрос качества газона, привозить на такое поле ведущие мировые сборные — настоящее позорище. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на неназванный источник, 11 мая на стадионе состоится внеплановое совещание. В Санкт-Петербург прилетают эксперты ФИФА, которые совместно с представителями оргкомитета «Россия-2018» решат, что делать с полем стадиона.

«Вариантов два: либо эксперты примут решение о том, что газон можно "вылечить" и привести в норму к стартующему 17 июня Кубку конфедераций, либо поле надо будет перестилать экстренным методом. Экспертам предстоит оценить не только сам газон, но и так называемую начинку, пирог для поля», — отметил источник.

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Летом прошлого года один из самых известных болельщиков «Зенита» — актер и певец Михаил Боярский — в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» в сердцах предложил снести недостроенный на тот момент «Крестовский» и установить на его месте 80-метровую статую Иисуса Христа работы Зураба Церетели. Насколько серьезно это было сказано, понять тяжело, однако болельщики сине-бело-голубых, как и остальные поклонники российского футбола, надеются, что до этого дело не дойдет. Наличие в Санкт-Петербурге комфортной, современной и вместительной арены на руку всем неравнодушным к футболу россиянам.