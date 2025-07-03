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04:32, 3 июля 2025Мир

На Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту

AP: Пассажирский паром затонул у Бали, 43 человека пропали без вести
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Пассажирский паром затонул у берегов острова Бали, из 65 находившихся на борту человек минимум 43 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Уточняется, что на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. По данным местной полиции, 20 человек были спасены, а еще два были найдены без признаков жизни.

«Трагедии на паромах — обычное дело в Индонезии, архипелаге, состоящем из более чем 17 000 островов, где паромы часто используются в качестве транспорта, а правила безопасности могут не соблюдаться», — подчеркивает агентство.

Ранее в Омской области двое жителей Тевризского района утонули после того, как сильный ветер перевернул лодку.

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