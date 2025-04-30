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07:40, 30 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе сильный ветер перевернул лодку с людьми

СК: В Омской области из-за сильного ветра перевернулась лодка с людьми
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Омской области двое жителей Тевризского района утонули после того, как сильный ветер перевернул лодку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ в Telegram-канале.

Несчастный случай произошел 29 апреля около деревни Кайгарлы. Из-за сильного ветра и волн лодку перевернуло, люди оказались в реке. Уточняется, что 50-летняя женщина и 55-летний мужчина на лодке возвращались домой с кладбища.

По данному факту проводится проверка.

В Казанском районе Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, с утра понедельника, 28 апреля, на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки «опасное явление».

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