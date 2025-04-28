В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводков

В Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Казанском районе Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

С утра понедельника, 28 апреля, на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки «опасное явление». За сутки вода поднялась сразу на 12 сантиметров — до 803 сантиметров. В селе Казанском за сутки вода поднялась на 21 сантиметр.

Рассматривается возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге село Казанское — деревня Малые Ярки — село Пешнево. Будет организован объезд.

При этом пик паводка еще не наступил, сообщил Моор. Он также заявил, что синоптики выпустили на вторник, 29 апреля, штормовое предупреждение. В этот день ожидаются сильный ветер и снег с дождем.

Ранее в Забайкальском крае из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. На 23 апреля в регионе было зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляла более 190 тысяч гектаров.

Из-за дождей и паводков режим ЧС ввели в пяти районах Дагестана — Агульском, Докузпаринском, Рутульском, Курахском и Ахтынском.