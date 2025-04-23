Режим ЧС федерального характера ввели в российском регионе

МЧС: В Забайкальском крае ввели режим ЧС федерального характера из-за пожаров

В Забайкальском крае из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом сообщает МЧС в Telegram.

Как рассказали в спасательной службе, в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.

«Локализован один пожар на площади 500 гектаров. Всего в тушении лесных пожаров задействованы 1365 человек и 123 единицы техники», — рассказал первый замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за дождей и паводков.