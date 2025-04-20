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00:17, 20 апреля 2025Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за дождей и паводков

МЧС: В пяти районах Дагестана введен режим ЧС из-за дождей и паводков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viktor Lisitsyn / Globallookpress.com

В пяти районах Дагестана — Агульском, Докузпаринском, Рутульском, Курахском и Ахтынском — ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей и паводков, об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону.

Кроме того, в 16 районах действует режим повышенной готовности. Как уточнили в ведомстве, наибольший ущерб был нанесен транспортной инфраструктуре из-за подтоплений.

В Махачкале и Дербенте откачивают воду из подвалов, в Сулейман-Стальском восстанавливают поврежденный мост. Аварии также произошли на электросетях, восстановление снабжения полностью ожидается к вечеру 21 апреля.

В труднодоступных районах связь обеспечивается с помощью спутниковых телефонов. В республике над устранением последствий удара стихии работают более 560 единиц техники и более двух тысяч специалистов.

Ранее жителям Забайкальского края запретили ездить между городами и другими населенными пунктами без согласования. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Александр Осипов. Меры предприняты для защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, а также для соблюдения режима повышенной готовности, который в Забайкалье ввели из-за лесных пожаров.

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