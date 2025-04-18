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14:41, 18 апреля 2025Россия

Жителям российского региона запретили ездить между городами без согласования

Жителям Забайкальского края запретили ездить между городами без согласования
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жителям Забайкальского края запретили ездить между городами и другими населенными пунктами без согласования. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Александр Осипов, сообщает портал Chita.ru.

«Допускается выезд из населенного пункта Забайкальского края в целях посещения иного населенного пункта по согласованию с главой муниципального образования Забайкальского края в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края», — говорится в постановлении.

Помимо того, гражданам запрещен выезд из населенных пунктов на природные и антропогенные объекты.

Данные меры, отмечается в документе, предприняты для защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, а также для соблюдения режима повышенной готовности, который в Забайкалье ввели из-за лесных пожаров. Помимо того, сотрудники полиции займутся патрулированием дорог в регионе.

Ранее МЧС России запретило гражданам сбивать дроны подручными средствами, а также подходить к упавшим беспилотным летательным аппаратам и трогать их. Кроме того, добавили в ведомстве, вблизи дронов не следует использовать радиоаппаратуру, мобильные устройства и устройства с GPS.

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