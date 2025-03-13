Россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами

МЧС России запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

МЧС России запретило сбивать дроны подручными средствами, а также подходить к упавшим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и трогать их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.

Кроме того, вблизи дронов не следует использовать радиоаппаратуру, мобильные устройства и устройства с GPS. При падении БПЛА нужно отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других людей поблизости, а затем сообщить о происшествии по телефону 112.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — сообщили в МЧС.

Ранее в Московской области мужчина сбил беспилотник из ружья. Дрон, предварительно, сбил из охотничьего ружья 54-летний житель во время утренней атаки. В результате летательный аппарат упал в поле.