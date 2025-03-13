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03:41, 13 марта 2025Россия

Россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами

МЧС России запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МЧС России запретило сбивать дроны подручными средствами, а также подходить к упавшим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и трогать их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.

Кроме того, вблизи дронов не следует использовать радиоаппаратуру, мобильные устройства и устройства с GPS. При падении БПЛА нужно отойти на расстояние 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других людей поблизости, а затем сообщить о происшествии по телефону 112.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — сообщили в МЧС.

Ранее в Московской области мужчина сбил беспилотник из ружья. Дрон, предварительно, сбил из охотничьего ружья 54-летний житель во время утренней атаки. В результате летательный аппарат упал в поле.

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