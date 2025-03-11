В Подмосковье мужчина сбил беспилотник из ружья

В Каширском районе Подмосковья мужчина сбил летящий беспилотник из ружья

В Московской области мужчина сбил беспилотный летательный аппарат из ружья во время атаки беспилотников. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Дрон, предварительно, сбил из охотничьего ружья 54-летний житель во время утренней атаки. В результате летательный аппарат упал в поле.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над десятью регионами сбили 337 беспилотников, свыше сотни дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двадцать, по неофициальным данным, пострадали.

В Госдуме, комментируя ночной налет дронов, допустили применение «Орешника» в ответ на атаку. Решение об этом, как подчеркнул депутат Андрей Картаполов, остается за президентом России.