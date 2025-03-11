ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

Силы ПВО сбили за ночь 337 дронов ВСУ, сотни БПЛА летели на Москву

Россия в ночь на вторник, 11 марта, подверглась самой массированной с начала спецоперации (СВО) атаке беспилотников. Свыше сотни дронов летели в сторону Москвы, всего над десятью регионами перехватили более трех сотен летательных аппаратов. Хронология ночной попытки атаки на столицу — в материале «Ленты.ру».

Хронология событий

Первые данные об атаке беспилотников на столицу появились в районе 4:30 по московскому времени. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе сбили семь беспилотников.

Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе сбили семь беспилотников. Аэропорты Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково друг за другом приостановили прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности. Ограничили работу и воздушные гавани соседних с Подмосковьем регионов: Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле.

Ограничили работу и воздушные гавани соседних с Подмосковьем регионов: Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле. Спустя полчаса после первых сообщений об атаке Собянин отчитался об уничтожении новых дронов, их число постоянно росло.

их число постоянно росло. По состоянию на 5:57 утра на подлете к Москве сбили 58 беспилотников, спустя менее чем полчаса мэр столицы отчитался о поражении еще двух дронов.

спустя менее чем полчаса мэр столицы отчитался о поражении еще двух дронов. На Домодедовской улице из-за падения обломков БПЛА оказалась повреждена кровля дома .

. К семи часам утра число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 69-ти , к восьми утра эта цифра выросла до 73-х.

, к восьми утра эта цифра выросла до 73-х. В подмосковном Домодедово из-за атаки беспилотников произошел пожар на парковке предприятия «Мираторг», там сгорели 20 автомобилей. Также сообщалось о возгорании в частном доме в Раменском после попадания в него беспилотника и оцеплении подмосковного ЖК.

там сгорели 20 автомобилей. Также сообщалось о возгорании в частном доме в Раменском после попадания в него беспилотника и оцеплении подмосковного ЖК. Из-за атаки беспилотников было остановлено движение поездов через железнодорожную станцию в подмосковном Домодедове — рельсы там, как сообщили в МЖД, получили незначительные повреждения. Из-за приостановки железнодорожного сообщения власти городского округа призвали владельцев машин и таксистов помочь жителям добраться до работы.

— рельсы там, как сообщили в МЖД, получили незначительные повреждения. Из-за приостановки железнодорожного сообщения власти городского округа призвали владельцев машин и таксистов помочь жителям добраться до работы. В Видном и Домодедово из-за налета БПЛА пострадали трое россиян, еще один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии число пострадавших увеличилось до пяти.

еще один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии число пострадавших увеличилось до пяти. Жертвой налета дронов оказался сотрудник «Мираторга» в Домодедове , где на парковке произошел пожар. Также врачам не удалось спасти одного из пострадавших — 50-летнего жителя Подмосковья.

, где на парковке произошел пожар. Также врачам не удалось спасти одного из пострадавших — 50-летнего жителя Подмосковья. К 7:30 утра в Подмосковье сбили уже более 60 дронов. В подмосковном Раменском в доме на Северном шоссе оказались повреждены семь квартир с 19 по 22 этажи, из дома эвакуировали 12 человек, среди которых трое детей. Сообщения о дронах за ночь поступили из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедова, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. Обломки дрона также попали в жилой дом на улице Черемухина в Люберцах, значительных повреждений не зафиксировали.

из дома эвакуировали 12 человек, среди которых трое детей. Сообщения о дронах за ночь поступили из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедова, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. Обломки дрона также попали в жилой дом на улице Черемухина в Люберцах, значительных повреждений не зафиксировали. В районе восьми часов утра обломки летательного аппарата со взрывным устройством, по неофициальным данным, нашли в лесопарковой зоне в Москве.

Дроны по Москве, предварительно, запускали из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей. Летательные аппараты следовали к столице стаями, в которых было по 6-12 беспилотников, чтобы в моменте силы ПВО не успевали справляться.

Летательные аппараты следовали к столице стаями, в которых было по 6-12 беспилотников, чтобы в моменте силы ПВО не успевали справляться. К девяти часам утра атака беспилотников на Москву прекратилась. Собянин назвал ее самой массированной за все время и сообщил, что сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. По подсчетам Минобороны, над Подмосковьем сбили 91 летательный аппарат.

Собянин назвал ее самой массированной за все время и сообщил, что сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. По подсчетам Минобороны, над Подмосковьем сбили 91 летательный аппарат. По состоянию на 9:08 в Московской области из-за массированной атаки БПЛА пострадали 14 человек, среди которых один ребенок. По неофициальным данным, число пострадавших выросло до 20-ти. Максимальный ущерб, как отчитался губернатор Андрей Воробьев, был нанесен трем муниципалитетам: Ленинскому городскому округу, Домодедову и Раменскому.

Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников Сергей Собянин мэр Москвы

Повреждения в многоквартирном доме после падения БПЛА. Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Что происходило в других регионах России

По данным Минобороны, за ночь ВСУ выпустили 337 беспилотников по десяти регионам России. Больше всего летательных аппаратов — 126 — сбили над Курской областью, где в приграничных районах армия России ведет масштабное наступление и штурмует город Суджа. Под удар также попали Липецкая, Брянская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Орловская, Воронежская и Нижегородская области.

337 беспилотников сбили над регионами России в ночь на 11 марта

Возле дистрибьютерского центра «Мираторга». Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Липецкой области на трассе М-4 мужчина остановил автомобиль, чтобы посмотреть на летящий дрон, и получил ранение. Беспилотник упал у пункта взимания платы на трассе в Становлянском районе, осколками дрона повреждены четыре автомобиля.

Во Владимирской области власти провели эвакуацию в поселке Барсово в Киржачском районе. О причинах этого не сообщается. Губернатор региона Александр Авдеев заявлял, что один из дронов упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу.

Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось Александр Авдеев губернатор Владимирской области

Строение из-за атаки БПЛА загорелось в Перемышльском районе Калужской области. В Жуковском районе повреждения получили окна в жилом доме.

Сотрудники спецслужб у поврежденного из-за падения обломков БПЛА дома в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Армия России четвертый день ведет масштабное наступление в Курской области, а Украина готовится к переговорам с США

Российские военнослужащие, по официальным данным, с 8 по 11 марта вернули под свой контроль семь населенных пунктов под Суджей — самым крупным российским городом, который оказался под оккупацией ВСУ после вторжения в приграничье в августе 2024 года. Сейчас бои идут на окраинах Суджи, куда российские штурмовики проникли по газовым трубам. Промзона в черте города уже под контролем России.

Это попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области. Хаотичная массированная атака на жилые дома должна была дать надежду на другую «перемогу» и морально подготовить к отступлению украинских войск из Суджанского района источник Shot

На фоне наступления в Курской области ВСУ вечером в понедельник, 10 марта, ударили по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой. Три человека не выжили, еще девять, среди которых четверо подростков, пострадали. Удары по цели наносились из реактивной системы залпового огня HIMARS.

11 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры Украины и США. В Джидду для работы с Вашингтоном уже прибыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Президента Владимира Зеленского на переговорах между делегациями не будет, однако 10 марта он прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.