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22:07, 10 марта 2025Бывший СССР

Три человека погибли в результате удара ВСУ по ТЦ в Курской области

Три человека погибли в результате удара ВСУ по ТЦ «Добрыня» в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Три человека погибли, девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В числе раненых четверо подростков 13-14 лет. Все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь. «В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу. На месте событий находится глава Беловского района, другие должностные лица», — отметил Хинштейн.

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