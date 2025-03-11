После удара ВСУ по торговому центру в Курской области возбудили дело о теракте

В Курской области возбудили уголовное дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Беловском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.
Дело заведено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с причинением значительного имущественного ущерба либо наступлением иных тяжких последствий») УК РФ. Материалы находятся в главном военном следственном управлении СК России.
Об ударе ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белая стало известно в понедельник, 10 марта. В числе пострадавших четверо подростков 13-14 лет. Число жертв удара ВСУ достигло пяти, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн.