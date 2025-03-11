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20:52, 11 марта 2025Силовые структуры

После удара ВСУ по торговому центру в Курской области возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Три человека погибли в результате удара ВСУ по ТЦ в Курской области

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В Курской области возбудили уголовное дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Беловском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Дело заведено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с причинением значительного имущественного ущерба либо наступлением иных тяжких последствий») УК РФ. Материалы находятся в главном военном следственном управлении СК России.

Об ударе ВСУ по торговому центру «Добрыня» в слободе Белая стало известно в понедельник, 10 марта. В числе пострадавших четверо подростков 13-14 лет. Число жертв удара ВСУ достигло пяти, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн.

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