Число жертв удара ВСУ по российскому ТЦ выросло

Хинштейн сообщил о росте числа жертв удара ВСУ по ТЦ в Курской области до пяти

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) в Беловском районе Курской области выросло до пяти. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Tелеграм.

По его словам, стало известно о смерти мужчины 1999 года рождения. «Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям — никто не должен остаться со своей бедой один на один», — заверил Хинштейн.

Он добавил, что почти все раненые сейчас находятся в областной клинической больнице, где с ними работают врачи. Двоих пострадавших подростков направили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Об ударе ВСУ по ТЦ «Добрыня» в слободе Белая стало известно 10 марта. В числе пострадавших четверо подростков 13-14 лет.

Ранее стало известно о смерти еще одного пострадавшего в результате массированной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье. В результате число жертв выросло до трех. Еще 17 человек пострадали.