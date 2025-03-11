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14:18, 11 марта 2025Россия

Раскрыты подробности о третьем погибшем при атаке БПЛА в Подмосковье работнике «Мираторга»

Воробьев: У третьего погибшего при атаке БПЛА мужчины остался пятилетний сын
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Третий погибший при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье оказался работником «Мираторга». Подробности о нем раскрыл губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, мужчина скончался в больнице Домодедова, куда его доставили с ранениями живота и голени, а также с переломом плеча. «Врачи до последнего боролись за его жизнь. У мужчины остались жена и пятилетний сын. Приношу искренние соболезнования. Мы обязательно позаботимся о семье», — заверил Воробьев.

О смерти еще одного пострадавшего в результате ночной атаки беспилотников сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она также заявила, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что двое других смертельно раненых при атаке беспилотников россиян также являются сотрудниками «Мираторга». Как рассказал Воробьев, дрон рухнул на парковку предприятия в Домодедове, когда у его сотрудников только началась смена. Губернатор заявил, что целью БПЛА были именно люди. По его словам, об этом говорят найденные на месте происшествия поражающие элементы.

В ночь на вторник, 11 марта, в Подмосковье сбили 91 из 337 запущенных по России дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.

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